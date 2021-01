De Amerikaanse ijsproducent Ben & Jerry’s komt met een wel heel bijzondere nieuwigheid op de markt. De maker van iconische smaken als Cookie Dough lanceert twee nieuwe smaken, speciaal gemaakt voor honden. Dat meldt het bedrijf op Twitter.



De nieuwste ijsjes, die de naam ‘Doggie Desserts’ kregen, zijn gemaakt op een basis van zonnebloemboter. Ze komen in twee smaken: pompoen met koekjes en pindakaas met pretzels.

Groeiende markt

We willen onze huisdieren meer en meer soigneren. Hondensnacks zijn dan ook booming business: de voorbije vijf jaar steeg de wereldwijde omzet van de sector met 44% tot 4,5 miljard euro.

NEW! Introducing Doggie Desserts — it’s Ben & Jerry’s for dogs! Bow WOW your pooch with 2 pup-friendly flavors. Learn more: https://t.co/sclZEFTVnZ pic.twitter.com/5Rn9KzRHXf — Ben & Jerry’s (@benandjerrys) January 11, 2021



Volgens Ben & Jerry’s zijn de nieuwe hondenijsjes gemaakt in samenspraak met experten in dierenvoeding en zijn ze bijgevolg perfect veilig. “Je doet er wel goed aan het toetje langzaam te introduceren bij je hond, te beginnen met één lepel per keer”, laat het bedrijf nog weten.

Nog niet in ons land

De ijsjes zijn in eerste instantie wel enkel verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Of en wanneer ze in België te koop zullen zijn, is niet bekend.

