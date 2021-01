De Nederlandse Indy Mellink heeft een genderneutraal kaartspel ontworpen. In bijna ieder kaartspel is een heer meer waard dan een dame en daar stelde de 23-jarige studente Psychologie zich vragen bij. Daarom ontwierp ze nu een nieuwe versie, zonder onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk.

In bijna ieder kaartspel is een heer meer waard dan een dame. Daar had de 23-jarige Indy Mellink eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar nadat ze de vaststelling deed kon ze de gedachte niet meer loslaten. “Het huidige spel weerspiegelt de 16 de en 17de-eeuwse klassenmaatschappij, daar moest een alternatief voor komen”, zegt de Nederlandse in De Morgen.

Goud, zilver, brons

Mellink wilde aanvankelijk werken met een genderneutrale versie van personen, maar de Black Lives Matter-beweging stemde haar tot nadenken. In kaartspellen zijn de heer, dame en boer altijd wit en ook daar zag ze een vorm van ongelijkheid in. “Hoewel ik geen gender- of racisme-expert ben, weet ik van mijn studie Psychologie hoe subtiele vormen van seksisme mensen onbewust beïnvloeden. Met ongelijkheid op de werkvloer en in salaris als gevolg”, vertelt ze.

Daarom besloot ze om de gender- en rassenfactor als geheel te schrappen en ging ze voor goud, zilver en brons. Omdat dat hetzelfde systeem is dat bij de Olympische Spelen wordt gebruikt, kan iedereen de variatie op het spel makkelijk begrijpen.

Volwaardig alternatief

De studente benadrukt dat ze het traditionele spel niet uit de rekken wil. Ze hoopt wel dat de genderneutrale versie een volwaardig alternatief kan worden. Ze nam bewust geen copyright op het spel, in de hoop dat zoveel mogelijk bedrijven het idee overnemen. Het genderneutrale kaartspel is voor € 9,95 te koop op haar webshop GSB-playingcards.com.

