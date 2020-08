De echte lockdown is al een tijdje voorbij, maar de overblijfselen ervan zijn nog duidelijk zichtbaar. In tegenstelling tot voor de coronacrisis staat je appartement nu vol met tropisch groene planten en liefst van al zou je nog wel een paar nieuwe aanwinsten willen doen. Het enige probleem? Je vindt niets dat je niet al in huis hebt staan.

Dat is uiteraard een luxeprobleem – laten we heel eerlijk zijn – maar toch is er goed nieuws voor zij die graag wat bijzondere, nieuwe planten willen inslaan. Van 28 tot en met 30 augustus verwelkomt Brussel namelijk een plantenbeurs om je vingers en duimen bij af te likken.

Urban jungle

Plantlovers hebben vast weleens gehoord van PUP – Plezante en Uitzonderlijke Planten. De pop-up plantenbeurs strijkt geregeld neer doorheen Vlaanderen en Brussel om plantenliefhebbers te voorzien van hun dagelijkse portie groen. Je vindt er zowel populaire als meer zeldzame planten en maar liefst 70% van de planten in PUPs aanbod worden gekweekt in België – goed voor het milieu dus. Ditmaal komt PUP dus nog eens naar Brussel en wel naar de See U-site in de voormalige kazerne in Elsene. Je vindt er eind augustus bovendien niet alleen planten, maar er zullen ook workshops worden gegeven en je kan er terecht voor een hapje en een drankje in een urban jungle-decor. Klinkt alleszins erg verleidelijk, dus het kan niet snel genoeg 28 augustus zijn!

