Netflix is niet meer weg te denken uit ons leven. Zin om een serie te kijken? Netflix to the rescue. Filmavond gepland? Op naar Netflix. Het aanbod is enorm en er is voor ieder wat wils. Maar net door alle opties gebeurt het ook weleens dat je keuzestress ervaart. Je hebt net een serie afgekeken, maar wat wordt de volgende?

Het overkomt iedereen weleens om urenlang door Netflix te scrollen op zoek naar nieuw kijkmateriaal. Je bekijkt de ene trailer na de andere, maar je komt er maar niet uit. En voor je het weet, is het tijd om je bed in te duiken.

Netflix Shuffle

Om dat probleem op te lossen, komt de streamingdienst nu met een nieuwe functie: Netflix Shuffle. Wil je aan een nieuwe serie of film beginnen en kom je er maar niet uit, dan kiest het algoritme in jouw plaats op basis van dingen die je eerder hebt gekeken. Uiteraard is dat niet altijd een succes – waterdicht is de formule immers niet – maar je zou even goed zomaar eens een nieuwe favoriet kunnen ontdekken. Bovendien is het een leuke manier om nieuw kijkmateriaal te vinden waar je anders nooit op was gekomen. In september worden er bovendien een hoop nieuwe titels aan het aanbod toegevoegd (Halloween komt eraan, jawel) dus dit is wellicht hét moment om de Shuffle-functie eens uit te proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet.

