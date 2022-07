Britse Studie: «Mindfulness is niet de oplossing voor toenemende mentale problemen bij jongeren»

Een grootschalige Britse studie waarschuwt voor mindfulness op school als een one-size-fits-all-oplossing voor de toename aan mentale problemen bij jongeren. De onderzoekers, van onder andere de University of Oxford, vonden geen enkel bewijs dat die techniek effectief is voor die doelgroep.

De resultaten werden gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Evidence-Based Mental Health’. De studie onderzocht 28.000 kinderen, 650 leerkrachten en 100 scholen. Ze wilden over een periode van acht jaar achterhalen wat de impact van mindfulness training is bij jongeren. Daarbij ontdekten ze dat de techniek niet per se voor positieve effecten zorgde voor de mentale gezondheid van jongeren tussen 11 en 14 jaar.

Mindfulness op kindermaat

Mindfulness wordt al een tijdlang aanzien als een goede manier om te leren omgaan met stress, angst en andere onaangename gevoelens. De methode leert om aanwezig te zijn in het moment en meer aandacht te hebben voor je gedachten en gevoelens zonder dat ze je overspoelen. Veel studies vonden al bewijs dat mindfulness kan helpen om het risico op depressie te verkleinen. Daarom wou de studie achterhalen of het zinvol is om al vanop jonge leeftijd die vaardigheden aan te leren.

Daarvoor lieten ze 41 scholen gewoon verdergaan met hun normale lessen aan 11 tot 14-jarigen over emoties en angsten, die in het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken van het standaard curriculum. Bij 41 andere scholen leerden leerkrachten hoe ze mindfulness training moesten geven. Vervolgens gaven ze 10 lessen van 30 tot 50 minuten waarin leerlingen mindfulnesstraining kregen. De onderzoekers vonden geen bewijs dat de ene methode beter was dan de andere.

Saai

De techniek had wel meer effectief bij de oudere jongeren, dan bij de jongste. Maar toch bleef de impact beperkt. «De meeste studenten oefenden niet thuis. Gemiddeld oefenden ze een keer in die tien weken op hun eentje. Dat is een beetje zoals één keer naar de fitness gaan en denken dat je meteen fit zal zijn», zegt Mark Williams, professor emeritus van de University of Oxford, en oprichter van het Oxford Mindfulness Centre, aan CNN. «Waarom ze niet trainden? Veel van hen vonden de training saai.»

Onderzoeker Willem Kuyken, eveneens professor aan de University of Oxford, stipt verder aan dat «de hele school, het klimaat en de cultuur van een school, de mentale gezondheid van jongeren moet ondersteunen». Daarmee bedoelen ze dat ook andere systematische problemen zoals ongelijkheid en armoede aangepakt moeten worden als je de mentale gezondheid bij jongeren echt wil verbeteren.

