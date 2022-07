Antwerpen maakt zich op voor zevende passage van Tall Ships Races

Aan de Antwerpse Scheldekaaien en het Eilandje zullen deze zomer opnieuw veertig imposante zeilschepen aanmeren in het kader van The Tall Ships Races. Het rondtrekkende zeilevenement, dat onder meer als doel heeft jongeren te laten kennismaken met de zee en het zeilen, zal allicht net als bij de vorige zes Antwerpse passages honderdduizenden bezoekers lokken.

The Tall Ships Races is sowieso al een enorme publiekstrekker, maar de stad Antwerpen en haar haven voorzien nu in meer randanimatie. Zo wordt het stadsfestival Bollekesfeest aan het evenement gekoppeld en komt er zaterdagavond een vuurwerkspektakel boven de Schelde en het Eilandje. «Dit wordt ongetwijfeld hét hoogtepunt van de Antwerpse zomer», blikt burgemeester Bart De Wever (N-VA) vooruit. «Aan de vele liefhebbers van buiten Antwerpen zeg ik: wees welkom. Aan de Antwerpenaar zeg ik: blijf dat weekend hier hangen, annuleer desnoods je vakantie, want nergens ga je iets mooier te zien krijgen.»

3,5 kilometer boten

De zeilschepen zullen gedurende vier dagen, van 22 tot en 25 juli, te bewonderen zijn vanop een 3,5 kilometer lang wandelparcours van het Steenplein naar het Eilandje en langs de dokken daar tot aan het Havenhuis. Van vrijdag tot zondag kan je een groot deel van de schepen ook (gratis) bezoeken. Verder is er op zaterdag een parade van bemanningsleden in uniform langs het wandelparcours en staat er een maritieme markt aan de Napoleonkaai. De haven stelt dan weer samen met tal van partners een aantal innovatieve en duurzame realisaties voor aan het MAS.

«De Tall Ships Races is een unieke gelegenheid om de stad en de haven weer wat meer met elkaar te verbinden», stelt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). «Antwerpen heeft zich door de jaren heen wat afgekeerd van de Schelde en de haven is wat uit het zicht verdwenen, maar we doen veel inspanningen om die band te herstellen.»

