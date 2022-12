Bewezen: daarom krijgen we bij koud weer meer zin in seks

Wel, superkoud is het nog niet in België, maar ongetwijfeld krijgen we nog een stevige winterprik één dezer weken. En da’s goed voor ons seksleven, zo blijkt, want bij koud weer krijgen we meer zin in seks. Waarom? Om deze redenen!

Zo spenderen we tijdens de wintermaanden gewoon meer tijd in bed. En dat zorgt voor meer opportuniteiten voor een gezellige vrijpartij. Over gezelligheid gesproken: we knuffelen ook meer om het warm te krijgen. En we gaan ook vroeger naar bed omdat het ’s avonds sneller donker is. Wist je trouwens dat sneeuw een afrodisiac is? Het zorgt voor wat meer romantiek in ons leven. December is ook een maand waar traditioneel vaker baby’s worden gemaakt.

Testosteron

Hebben we het nog niet over onze hormonen gehad. Het testosteronniveau van mannen piekt tijdens de wintermaanden. Tijdens de feestdagen drinken we traditioneel ook vaker drank en feesten we, dus we zitten sowieso in een vrij gemoedelijke mood. Onze stresslevels zijn dan ook wat lager dan normaal. Wist je trouwens ook dat warmte slecht is voor sperma? Daarom dat mannen nooit zin hebben in seks na een warm bad. Maar wanneer de temperatuur zakken buiten, dan schiet de zin in seks wel weer de hoogte in.

Foto: Unsplash