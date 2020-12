In Singapore is in november een bijzondere baby ter wereld gekomen: hij werd geboren met antistoffen voor COVID-19, nadat zijn moeder tijdens haar zwangerschap besmet was geraakt met het virus.

Volgens de dokters was de baby zelf niet besmet met het coronavirus, maar had hij desondanks toch antistoffen in zijn lichaampje. “De dokter denkt dat ik mijn antistoffen voor het virus heb doorgegeven tijdens mijn zwangerschap”, zegt kersverse mama Celine Ng-Chan aan Straits Times. De vrouw ontwikkelde in maart milde symptomen, maar moest toch twee weken in het ziekenhuis verzorgd worden.

Moedermelk

In Singapore voeren dokters momenteel onderzoek naar de effecten van het coronavirus op ongeboren baby’s. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het nog niet duidelijk of het virus tijdens een zwangerschap of bevalling doorgegeven kan worden aan het kind. Tot nu toe werd het virus nog niet aangetroffen in vruchtwater en moedermelk. Dokters uit New York presenteerden wel al een studie waarin ze aangeven dat een overdracht van het virus zelden voorkomt bij een zwangerschap. Uit China kwam ondertussen het nieuws dat ook daar baby’tjes waren geboren met antistoffen, maar dat die na een tijdje weer afnamen.

