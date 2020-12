Kerstmis nadert met rasse schreden en dus wordt het stilaan tijd om na te denken over cadeautjes. We gaan kerst dit jaar dan wel anders vieren dan gebruikelijk, maar dat betekent niet dat je niet alsnog wat leuks kan kopen voor de belangrijkste mensen in je leven. Zelfs als je ze niet kan zien in het echt, kan je je presentjes nog altijd bij hen laten bezorgen.

Een geschikt cadeau vinden voor iemand, kan nogal een uitdaging zijn. Sommige mensen hebben al alles wat hun hartje begeert, andere zijn gewoon erg moeilijk. Helemaal niet erg, maar dat maakt jouw cadeautjesjacht er niet makkelijker op. Heb je enkele plantlovers in je leven? Wel, dan zouden deze drie boeken weleens het ideale cadeau kunnen zijn. Doe er nog een plant bij van je plaatselijke bloemist en klaar!

Plantenliefhebbers kennen Iris van Vliet – ook wel gekend als Mama Botanica op Instagram – waarschijnlijk al langer. Vorig jaar bracht ze namelijk al het boek ‘Stek je Plant’ uit, een waar naslagwerk voor iedereen die aan de slag wil met stekjes. Nu, ongeveer een jaar later, is haar boek ‘Een huis vol planten’ te koop. Hierin vertelt de Amsterdamse je alles over licht en plaatsing. Hoeveel licht heeft elke plant nodig? En waar in huis kan je ze best zetten? Het zijn slechts enkele vragen die Iris beantwoordt in haar nieuwste boek, dat ook nog eens een streling voor het oog is.

Ken je iemand met groene vingers die in de stad woont en dus enkel beschikt over een klein balkon? Dan is het boek ‘Balkon’ van Lotte Coers de perfecte match. Je komt alles te weten over de planten die je op een beperkte oppervlakte kan telen en bovendien geeft Coers ook tips over hoe je ervoor kan zorgen dat je balkon er leuk uitziet. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol in het boek en is het dus ook nog eens een leuk cadeau voor iedereen die zich interesseert in ecologie.

Ken je iemand die houdt van prachtige interieurs waarin planten de hoofdrol spelen? Of spreekt iemand uit je vriendenkring geen Nederlands? Dan is ‘Ultimate Wonder Plants’ van Irene Schampaert en Judith Baehner wellicht een voltreffer. Dit Engelstalige salontafelboek toont je allerlei esthetisch prachtige interieurs die barsten van het groen, van Antwerpen tot Tokyo. Ook architecten zullen dit werk zonder twijfel appreciëren. Achteraan vind je bovendien nog een praktische handleiding die je in enkele zinnen per plant uitlegt hoe je die het best verzorgt.

