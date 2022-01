AHA. DIT zijn de sekstrends van 2022

In 2022 willen we ons seksleven over een compleet andere boeg gooien. Aangezien we door de gezondheidscrisis strikte regels opgelegd krijgen in ons dagelijkse leven, gooien we dan maar alle registers open op het vlak van het minnespel. Van anale avonturen tot seks zonder penetratie: dit zijn de trends onder de lakens in 2022 volgens Metro UK.

1. Penetratieloze seks

Laat het eens en voor altijd duidelijk zijn: seks gaat over veel meer dan louter penetratie. Dit jaar zullen we dan ook alle handelingen verkennen die niets te maken hebben met piemels in vagina’s. Denk aan samen masturberen, massages, strelingen… Bij seks zonder penetratie ontdek je andere erogene zones die minstens even opwindend en intiem zijn.

2. Anale speeltjes

De anus mag eindelijk ook meespelen onder de lakens. Er ligt nog steeds een taboe op anale seks, maar steeds vaker wordt er ook gesproken over het plezier en genot dat kan voortkomen uit anale ontdekkingen. Zeker mannen – ja, ook heteroseksuele mannen – kunnen ervan genieten dankzij de prostaat die gestimuleerd wordt via anale seks. Het is dan ook weinig verbazingwekkend dat anale speeltjes hun intrede zullen maken in de slaapkamer dit jaar. Denk aan buttplugs (al dan niet vibrerend), anale kralen of een dildo. Vergeet glijmiddel wel niet. Véél glijmiddel.

3. Pegging met voorbinddildo

In dezelfde logica van de anale speeltjes, zijn ook voorbinddildo’s niet meer weg te denken dit jaar. Voorbinddildo’s zijn zogenaamde ‘strap-ons’, dildo’s die aan een harnas vasthangen. Op die manier kunnen vrouwen ook iemand anders anaal penetreren.

4. Terug naar de bron

Goed nieuws voor wie een clitoris heeft: dit jaar zal die extra verwend worden volgens Metro UK. Meer nog, clitorale stimulatie gaat niet langer enkel over wat heen en weer wrijven over het geslachtsorgaan. Dit jaar zoeken we echt verschillende ritmes van stimulatie op: roterend, harder, zachter, sneller, trager, knijpen, strelen… Dit jaar stoppen we niet vooraleer de clit tevreden is.

