Heb je weleens opgemerkt dat er in een damesslipje een zakje zit? Ter hoogte van de vulva bevindt zich een stukje extra stof. Langs één kant is het dichtgenaaid, maar langs de andere kant is er een opening, waardoor het lijkt alsof je onderbroek een zakje heeft. Heb jij ook geen idee waarvoor dat vreemde accessoire dient? Geen probleem, wij zochten het voor je uit.

Nee, het zakje is niet bedacht om geld in te verstoppen, maar bewijst zijn nut voor je gezondheid. Het extra stukje stof zorgt ervoor dat de vulva minder druk ervaart als je erg aansluitende kledij draagt. Aangezien het vrouwelijk geslachtsdeel heel gevoelig is, geraakt de intieme zone snel beschadigd door bijvoorbeeld de naad van een jeansbroek.

Inlegkruisje

Het mysterieuze zakje heeft nog een tweede functie. Veel vrouwen verliezen vaginaal vocht doorheen de dag. De extra beschermlaag houdt de onderbroek droog, waardoor ongezonde bacteriën niet de kans krijgen om zich voort te planten. Zo zullen vrouwen minder snel ten prooi vallen aan vaginale infecties. Het zakje doet dus eigenlijk dienst als inlegkruisje.

