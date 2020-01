Autofabrikant Toyota heeft bekend gemaakt een futuristische stad te willen bouwen aan de voet van Mount Fuji in Japan. Met behulp van technologie wil het bedrijf zo laten zien dat de ideale stad – zonder problemen als luchtvervuiling en mét assisterende robots – wel degelijk bestaat.

Toyota-topman Aiko Toyoda maakte de plannen voor “de stad van de toekomst” bekend aan de vooravond van de Consumers Electronics Show in Las Vegas, ’s werelds grootste elektronicabeurs. De bouw van ‘Woven City’, zoals hij het futuristisch project vol artificiële intelligentie doopte, zou volgend jaar van start gaan. De stad zou 71 hectare beslaan en in eerste instantie 2000 inwoners – voornamelijk (gezinnen van) medewerkers van Toyota en zusterbedrijven, en wetenschappers – welkom heten. Deens architect Bjarke Ingels gaat Toyota bijstaan. Hij is onder meer bekend van het Two World Trade Center in New York en het nieuwe hoofdkantoor van Google in Californië.

Zelfrijdende auto’s en robots

De ‘Woven City’ of ‘Geweven Stad’ heeft haar naam niet gestolen: mensen en objecten zijn er via datanetwerken, camera’s en sensoren verbonden en communiceren er met elkaar. Luchtvervuiling en fileproblemen worden er opgelost met zelfrijdende, elektrische wagens en huisrobots helpen de inwoners bij het dagelijkse leven. Sensoren in de huizen monitoren de gezondheidstoestand van hun bewoners.

Testsite

Toyoda verklaarde dat technologiebedrijven welkom zijn om hun technologieën in de stad te komen uittesten. “We heten iedereen welkom die de manier waarop we leven wil verbeteren, om te profiteren van dit unieke ecosysteem en ons te vergezellen in onze zoektocht naar een betere manier van leven en mobiliteit voor iedereen”, aldus de Japanner.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk kernwoord in ‘Woven City’. De gebouwen zouden hoofdzakelijk uit duurzaam hout bestaan en worden geproduceerd door robots die gebruik maken van een traditionele Japans houtsnijtechniek. Op de daken komen zonnepanelen. Naast zonne-energie wordt ook hernieuwbare energie opgewekt met behulp van waterstof. Een groot centraal park en verschillende kleinere wijkparken, bepland met inheemse vegetatie, moeten de inwoners genoeg publieke ruimte bieden en hen met elkaar in contact brengen.