Beelden van Churchill besmeuren? Gone with the wind mag niet meer? Mijn favoriete aflevering (“don’t mention the war!”) van Fawlty Towers offline halen? Zijn we collectief gek geworden? Vrij naar Mitterand zeg ik: men keert niet de rug naar wie men was in het verleden, maar men verandert en dat is alles.