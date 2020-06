Een koppel is maandag slachtoffer geworden van racisme in de Leuvense boekenwinkel De Slegte. Een vrouw viel hen verbaal aan en kraamde onder meer uit dat “ze eruitzien als een vreemde en een vreemde blijven”.

De beelden van het incident werden gedeeld op Facebook door Atamhi Cawayu, doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent en broer van Joyce, die met haar vriend na haar examen de boekenwinkel bezocht. Joyce werd geadopteerd uit China, haar vriend is afkomstig uit Afghanistan.

“Mijn land”

Een vrouw die op dat moment ook aanwezig was in de winkel voelde zich aangesproken door het koppel en overlaadde hen met racistische praat. “Ge zijt hier wel in mijn land, vuile vreemde. Ga terug naar uw eigen land, ge komt u niet moeien met een Belg”, roept ze. Daarop antwoordt Joyce dat zij en haar vriend Belgen zijn. “I don’t think so. Ge ziet eruit als een vreemde, ge zijt en blijft een vreemde. Dat geeft u het recht niet om u met mijn zaken te bemoeien”, respondeert de vrouw. “Ik spreek Nederlands”, maakt Joyce nogmaals duidelijk. “Dat kan mij niet schelen. Ook al spreekt ge Chinees, ge zijt niet welkom bij mij. Weet ge waarom niet? Ge moeit u met andermans zaken. Ge komt in ons land. Waarom? Om u me onze zaken te bemoeien. Ge moet u met uw eigen zaken bemoeien. Gij komt mij hier belachelijk maken en uitlachen”, antwoordt de vrouw.

Het koppel vraagt vervolgens om haar naam, maar de vrouw wil die niet geven. “Hou dan uw mond”, zegt de man. “Gij moet uw mond houden, ge zijt hier wel in mijn land”, reageert de vrouw.

Politie bellen

Even later horen we de vrouw in discussie gaan met de winkelbediende. “Ik wil dat ze het wist, want ik meen het. Meneer, zij zitten mij hier achterbaks te filmen. Ge weet ook dat ze het recht niet heeft”, probeert ze hem te overtuigen. De winkelbediende merkt op dat ze voordien ook al uithaalde naar iemand anders. “Ze heeft een video van mij opgenomen. Ze moet die wissen. Ze heeft het recht niet om mij te filmen. Als ge dat niet wist, haal ik de politie erbij. Ik ben het zat. Ik wil dat ze dat wist. Ik meen het of ik slaag dit boek in uw strot”, schreeuwt de vrouw. De winkelbediende laat haar weten dat hij de politie opbelt.

Dagelijkse realiteit

Cawayu deelde de beelden om aan te tonen dat racisme nog al te vaak voorkomt in ons land. “Racisme is altijd al aanwezig geweest in onze Belgische samenleving, zowel op individueel als structureel niveau. Het enige verschil is dat vandaag dergelijke incidenten meer en meer worden opgenomen om bewijsmateriaal te verzamelen. Voor mijn zus was dit incident echter geen verrassing meer. Zij, en zoveel andere zwarte mensen en mensen van kleur, worden dagelijks geconfronteerd met racisme. Hetzij subtiel, hetzij heel expliciet zoals nu. Ze is er immers aangewend dat op elk moment dat zij zich in publieke ruimte begeeft men haar racistisch kan benaderen. Desondanks kwetst het haar, en is het psychologisch uitputtend.”

“Tevens maakt het haar boos dat mensen van kleur telkens maar moeten blijven slikken en binnen de lijntjes moeten lopen, terwijl de daders hier vrijwel altijd ongestraft mee wegkomen, zonder enige juridische vervolging. Witte mensen die openlijk racistisch onschuldige mensen van kleur kunnen blijven lastigvallen, dat is wit privilege”, schrijft hij op Facebook.

Psychologische problemen

Joyce heeft voorlopig nog geen klacht ingediend tegen de vrouw. Ze wil eerst haar naam kennen zodat het geen klacht tegen onbekenden moet worden. Intussen kreeg ze al heel wat reacties van mensen die eerder al geconfronteerd werden door de vrouw. “Ik kreeg al veel reacties, sommige mensen zeggen dat ze ook al in gelijkaardige omstandigheden met haar in contact gekomen zijn. Sommigen vermoeden dat de vrouw psychologische problemen heeft. Als dat zo is, vind ik dat heel erg, maar het maakt nog niet goed hoe ze ons heeft behandeld. En dat doet niet af aan het feit dat we heel vaak met dergelijk racisme geconfronteerd worden”, vertelt Joyce in Het Nieuwsblad.

