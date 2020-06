De examens zijn van start gegaan en het coronavirus is nog altijd in het land. Dat is geen ideale combinatie, maar moeilijk gaat ook. Er zullen nog heel wat examens op locatie plaatsvinden en dat vraagt dus om een goede voorbereiding. Je moet sowieso al op tijd vertrekken en je mondmasker meenemen. Lees snel verder om perfect voorbereid te zijn voor je volgende examens.

Hopelijk kan je je in deze bijzondere omstandigheden toch wat concentreren tijdens het blokken. Door het coronavirus zullen de examens zowel online als op de campus plaatsvinden. Alle scholen hebben extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alles vlot kan verlopen. Maar jij kan ook je steentje bijdragen door goed op de hoogte te zijn van alle richtlijnen. Wij zetten je alvast op weg met enkele tips als je fysiek je proeven moet gaan afleggen.

Vertrek op tijd en neem je mondmasker mee

Een gouden tip is om goed op tijd te vertrekken naar de locatie van je examen. Grote groepen studenten worden nu vaak samen gezet op bijzondere plaatsen, zoals Flanders Expo, de Brabanthal en de Ancienne Belgique, waardoor het waarschijnlijk allemaal wat langer zal duren vooraleer je aan de test kan beginnen. Bovendien ga je je vrienden misschien voor het eerst terugzien sinds de lockdown, dus gun jezelf ook wat qualitytime met hen. Dat extra halfuurtje blokken zal je uiteindelijke score echt niet bepalen.

Vergeet zeker je mondmasker niet mee te nemen, want dat ga je nodig hebben om het lokaal binnen en buiten te lopen. Niet alle scholen staan toe om je gezicht bloot te stellen aan je examen, dus kijk zeker de specifieke richtlijnen van jouw instelling na voor je vertrekt.

Zorg voor eigen vervoer en ga thuis naar toilet

Probeer je met je eigen vervoersmiddelen, te voet, met de fiets of met de auto, te verplaatsen naar de locatie. Op die manier kom je zo weinig mogelijk met andere mensen in contact en is er dus geen gevaar voor een besmetting met het coronavirus. Als je echt verhinderd bent, kan je uiteraard nog altijd het openbaar vervoer nemen, maar volg dan ook goed alle maatregelen van deze organisatie op.

Neem ook zeker de tijd om bij je thuis uitgebreid naar het toilet te gaan. Zo moet je dat toch al niet meer op de campus doen en is er dus minder kans om besmet te worden. Blijf na je examen ook niet hangen met je vrienden in de buurt van de lokalen, maar maak plaats zodat alles opnieuw gereinigd kan worden voor de volgende examenshift. En nu, terug achter je boeken kruipen en niet vergeten om alle richtlijnen van jouw school nog eens grondig te checken. Oh ja en vergeet je studentenkaart uiteraard niet. Veel succes!



via GIPHY

Het bericht Zo ben je goed voorbereid op een virusvrij examen verscheen eerst op Metro.