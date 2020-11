Voortaan kan iedereen, dus niet alleen artsen, het resultaat van zijn coronatest koppelen aan de app Coronalert. Dat zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing en Tracing donderdag.

Bij het aanvragen van een test moeten gebruikers van Coronalert een 17-cijferige code genereren. Die wordt niet automatisch verzonden om privacy-redenen. “In de eerste procedure moest de arts deze code invoeren en koppelen aan de test. Onder bepaalde omstandigheden was dit niet mogelijk en daarom waren sommige tests niet gekoppeld aan de aanvraag. Om dit probleem op te lossen, ontvangt de gebruiker voortaan een sms om dat alsnog in orde te brengen en het resultaat in de app te ontvangen”, zegt Moykens.

De jongste tijd werd de doorstroom van informatie en resultaten naar de app al verbeterd. Er zijn ook enkele tools in gebruik genomen om een afspraak voor de afname van een test vlotter te laten verlopen.

Hoogrisicocontact

Vanaf 23 november verandert ook de teststrategie opnieuw, waarbij iedereen die een hoogrisicocontact heeft gehad met een besmet persoon, getest kan worden. “Ben je een hoogrisicocontact, dan zal je een activatiecode per sms krijgen om zelf een afspraak te maken voor een PCR-test via de reservatietool. Dat gebeurt via de website mijngezondheid.be en dus niet langer via de huisarts. En als je de app Coronalert gebruikt, dan zal je bij het maken van die reservatie de mogelijkheid krijgen om 17-delige code van de app in te vullen”, klinkt het.

De app Coronalert werd intussen al meer dan 2 miljoen keer gedownload, waarmee ze dus geïnstalleerd is op zo’n 28% van de smartphonegebruikers in ons land.

