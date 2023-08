Creëer een gezond en vitaal lichaam door te sporten

Dit is een gesponsorde tekst.

Tegenwoordig bewegen de meeste mensen te weinig, blijkt uit verschillende onderzoeken. En dat geldt al helemaal voor sporten. En dat is zonde, want sporten is niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid, maar ook voor je geestelijke gezondheid. En zeg nou zelf, wie wil er nou niet elke dag lekker in zijn vel zitten en je fit voelen?

Sporten kent dus vele voordelen, voor zowel jong en oud. Naast dat een gezond lichaam er geweldig uitziet, zal je je ook stukken beter voelen als je regelmatig zal sporten. Maar, zo horen we ook vaak, veel mensen hebben simpelweg niet de tijd om elke dag in de sportschool te staan.

Dat begrijpen we natuurlijk ook. En dat is mede waarom we dit artikel hebben geschreven. Want er zijn veel verschillende oefeningen en soorten fitness die je kan doen. Voor sommige heb je nog geen vijftien minuten nodig. Vitaal en gezond worden was nog nooit zo makkelijk!

De beste manier om een goed lichaam te krijgen is gewichten heffen

Fitness en gewichtheffen zijn ongetwijfeld de beste manieren om een goed lichaam te krijgen. Door regelmatig gewichten te heffen met dumbbells, halterbanken en andere gewichten, zorg je ervoor dat je lichaam sterk en getraind wordt. Er is geen één andere sport die dit zo goed doet als fitness en gewichtheffen.

Het fijne aan fitness is dat je het (bijna) overal kan uitoefenen. Je hebt namelijk niet veel nodig. Door online sportartikelen van een hoge kwaliteit te kopen kom je al een heel eind. Denk hierbij aan balanstrainers, dumbbells, gewichtbanken of een loopband. Al deze vormen van fitness kan je gemakkelijk in huis halen om je gewenste lichaam te bereiken.

Natuurlijk is het van net zo goed belang dat je de juiste mineralen, vitaminen en voeding binnenkrijgt. Je kan nog zo hard sporten, maar als elke dag verkeerde voeding eet, zal je alsnog ongezond zijn.

In deze tekst zullen we het voornamelijk hebben over verschillende oefeningen die kan doen om een gezonder lichaam te krijgen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat dit niet lukt zonder de juiste voeding. Zorg daarom dat je beide hebt voor een optimaal resultaat.

Gewichten heffen voor vrouwen en mannen

Veel vrouwen hebben nog altijd het idee dat je van fitness te gespierd zou worden, of dat dit er niet goed zou uitzien. Maar niets is minder waar. Als vrouwen naar de sportschool gaan om gewichten te heffen, krijgen ze juist meer vrouwelijke vormen. Zoals dikkere billen, een plattere buik en strakkere benen. Door de verschillen in mannelijke en vrouwelijke hormonen zal je er dus niet uit gaan zien zoals de mannen.

Mannen krijgen dus wél sneller een gespierd lichaam, mede door de testosteron die ze in veel hogere mate aanmaken. Denk hierbij aan grotere, gespierde schouders en een borst die eruit zal springen. Kenmerken die veel mannen wel willen bezitten. Het fijne is ook dat je niet zo vaak hoeft te sporten als je van tevoren zou denken.

Hoe vaak moet je per week sporten voor een goed lichaam?

Allereerst, een goed lichaam is natuurlijk subjectief. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat je met 3 keer per week één uur sporten al heel snel een gezond en vitaal lichaam kan bereiken.

Zeker wanneer je het gewichtheffen combineert met het doen van andere sporten, zoals rennen, sprinten, fietsen, traplopen of een andere intensieve sport. Dat is toch een stuk anders dan elke dag weer na werk in de sportschool staan.

Zoals we eerder al vermeld hebben, kan je thuis net zo goed een viraal lichaam creëren, zonder een duur sportschoolabonnement af te hoeven sluiten.

Maar wat als je weinig tijd hebt?

We begrijpen dat het voor sommige het ook lastig is om 3 keer per week naar de sportschool toe te gaan. Misschien heb je het heel druk met je studies en combineer je dit met werk. Misschien heb je wel een onwijs drukke baan. Maar wat je redenen ook zijn, je kan altijd een goed en fit lichaam creëren.

Hoe je dit doet? Door high intensity interval training toe te passen. De naam klinkt heel moeilijk, maar dat is het gelukkig niet. Het betekent simpelweg dat je verschillende oefeningen in een hoge intensiteit doet. Dit heeft als voordeel dat je dit zelfs ook zonder gewichten kan doen, en dat je onwijs snel klaar zal zijn. Een yogamat of medicijnbal wordt soms wel aangeraden.

Een high intensity interval training, ook wel HIIT genoemd, kan je gemakkelijk thuis doen in zo’n 15 minuten. Het beste is natuurlijk als je dit per dag doet, maar ook HIIT kan je 3 keer per week doen als je écht weinig tijd hebt.

Een voorbeeld van een HIIT schema

Om je een beetje een beter beeld te geven van hoe dit er precies uitziet, hebben we hieronder een basis HIIT schema voor je opgesteld. Je kan dit natuurlijk aanpassen naar je eigen voorkeur als je wilt. Ook kan je andere oefeningen doen als je met bepaalde oefeningen last ervaart.

Oefening 1: Jumping jacks – 30 seconden

Rust: 10 seconden



Rust: 10 seconden Oefening 2: Burpees – 30 seconden

Rust: 10 seconden

Oefening 3: Mountain climbers – 30 seconden

Rust: 10 seconden



Herhaal de oefeningen vervolgens vier of vijf keer, afhankelijk van je fitnessniveau. Je zal zien dat je niet alleen binnen no time een geweldig lichaam krijgt, maar dat je conditie er ook met stappen van vooruit zal gaan.