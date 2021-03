Hoe vaak kom het voor? Je stapt net uit de trein en je ziet dat het buiten begint te regenen. Gelukkig kan je in het station van Brussel-Zuid voortaan paraplu’s uitlenen. Breng je die terug binnen de 24 uur? Dan hoef je helemaal niets te betalen.

Het proefproject is vorige week van start gegaan, vertelt Bart Crols van de NMBS aan HLN. Het systeem is heel eenvoudig en werkt met een kredietkaart of een Maestrokaart. Door een van de kaarten te scannen kan je een paraplu ontgrendelen. Als je die binnen de 24 uur terugbrengt, hoef je er niks voor te betalen. Daarna kost het je 1 euro per dag als je de paraplu wil blijven gebruiken. Dit gaat door tot 15 euro, hierna mag je de paraplu houden.

“Met de paraplu’s willen we onze klanten een extra dienst aanbieden”, zegt Crols. “Het idee komt overwaaien uit de hotelsector. Die lenen vaak paraplu’s uit aan hun klanten als ze de regen in moeten. Het proefproject verwijst naar de last mile. Reizigers die aankomen in het station moeten vaak nog een eindje wandelen voor ze op hun bestemming zijn. Op deze manier kunnen ze dat droog doen als het regent. Het geeft extra comfort.”

Momenteel biedt de NMBS een 200-tal paraplu’s aan. Je kan ze vinden aan de verschillende uitgangen van het station in Brussel-Zuid. Als het proefproject een succes is, zullen andere stations volgen.

