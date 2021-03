Er zijn in totaal 329 kandidaten voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede 2021. Dat is meegedeeld door het Noorse Nobelcomité. Er is geen officiële kandidatenlijst, maar het is wel bekend dat er kandidaten met erg uiteenlopende achtergrond naar voren zijn geschoven: gaande van Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Greta Thunberg, Black Lives Matter en Aleksej Navalny.

Er staan 234 mensen en 95 organisaties op de kandidatenlijst. Wie de kanshebbers zijn, is niet meegedeeld: het Nobelcomité moet de namen minstens vijftig jaar lang geheim houden.

Degenen die een kandidaat-Nobelprijswinnaar mogen voordragen – parlementsleden en ministers uit alle landen, voormalige laureaten, sommige universiteitsprofessoren, … – zijn evenwel niet gebonden aan die geheimhoudingsplicht. Zij kunnen dus zelf beslissen of ze de naam van hun voorgestelde kandidaat al dan niet bekendmaken.

WHO

Zo is al bekend dat meerdere gezondheidsorganisaties op de lijst staan, vanwege de rol die ze spelen bij het aanpakken van de COVID-pandemie. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de vaccinalliantie (Gavi) en de coalitie voor innovaties voor de voorbereiding op pandemieën (Cepi) maken kans op de prestigieuze vredesprijs.

Ook veelbesproken oppositieleden als de Wit-Russische Svetlana Tichanovskaja en de Rus Aleksej Navalny staan op de lijst.

Zij verkeren in het gezelschap van gewezen Amerikaans president Donald Trump, diens schoonzoon Jared Kushner, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi. Zij worden genoemd wegens de inspanningen die ze leverden voor de normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en een reeks moslimlanden.

Black Lives Matter

Andere bekende namen zijn de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, de Black Lives Matter-beweging, de NAVO, de pro-democratische actievoerders in Hongkong, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, de campagne voor het verbod op killer robots en de scoutsbeweging.

De nominatie houdt geen waardeoordeel van het Nobelcomité in. Alle nominaties worden aanvaard, op voorwaarde dat ze voor 31 januari ingediend zijn door iemand die daarvoor bevoegd is.

Op 8 oktober wordt bekendgemaakt wie het Wereldvoedselprogramma van de VN opvolgt als winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.

