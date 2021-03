Slechts 37% van diegenen die een positief testresultaat binnenkrijgen via contacttracing-app Coronalert delen ook hun resultaat. «Daar situeert zich een probleem», zegt Karine Moykens, voorzitster van het Interfederaal Comité Testing en Tracing.

De app werd sinds de lancering 2,5 miljoen keer gedownload, en er zijn al 475.000 testresultaten op binnengelopen. Dat blijkt uit cijfers van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. Volgens Karine Moykens is de app al voldoende gedownload, en na een ingreep in november, waarna gebruikers zelf hun covid-test konden koppelen aan de app, krijgen ook genoeg gebruikers hun testresultaten via de app binnen.

Maar vervolgens moeten de gebruikers nog zelf op een knop duwen, alvorens ze contacten op de hoogte stellen van een besmettingsrisico dat ze gelopen hebben. «En daar situeert zich een probleem», zei Moykens. «Slechts 37% van de mensen die een positief testresultaat binnenkrijgen, doen dat effectief. En dat is natuurlijk te weinig, zeker als we in de richting gaan van meer onbekende contacten.»

Versoepelingen

Met het oog op versoepelingen, waarbij weer meer openbaar vervoer gebruikt wordt of er weer naar culturele evenementen gegaan wordt, biedt de app een meerwaarde. Ze moet dan het huidige ‘manuele’ contactonderzoek aanvullen, via de callcenters, dat gericht is op gekende contacten. «Vandaar een communicatiecampagne die we weer gaan uitwerken, om de app weer onder de aandacht te brengen. In de hoop dat we op die manier het aantal gegevens kunnen verhogen», aldus Moykens.

