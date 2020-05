Vandaag zitten vele moslims halverwege de ramadan. Tijdens de negende maand van de islamitische maankalender wordt niet gegeten of gedronken tussen zonsopgang en -ondergang. Zonder bezoek aan de moskee, vrienden of familie zullen moslims de ramadan en het Suikerfeest volledig anders beleven. Lees hier twee getuigenissen over de eerste ramadan in quarantaine.

Ook in België nemen mensen massaal deel aan de ramadan, die dit jaar loopt van donderdagavond 23 april tot zaterdagavond 23 mei. Dat vasten breken ze elke avond met de iftar of vastenmaaltijd, waarbij familie, vrienden of buren soms samen aan tafel schuiven. Door de coronacrisis is dat dit jaar niet mogelijk en zal ook het Suikerfeest in beperkte groep moeten worden gevierd. Malika en Guler vertellen hoe zij de ramadan in lockdown beleven.

Malika (19) uit Borgerhout: “Iftarmaaltijden schenken aan wie het nodig heeft”

Voor Malika is vooral de iftar wennen. “Ik heb een grote familie, andere jaren vieren we met drie generaties ’s avonds samen de vasten, telkens bij een ander familielid.” Nu verloopt dat een pak stiller en is het gezin ook niet compleet. “Mijn zus woont samen met haar man”, legt ze uit. “Gelukkig kunnen we hen dankzij de nieuwe maatregelen vanaf zondag uitnodigen. Enkel zij tweetjes, want uit onze hele familie nog twee mensen kiezen, is veel te moeilijk”, lacht ze.

Toch kan ze de intimiteit wel smaken. “Voor de zonsopgang maken we elkaar wakker om te ontbijten. Dat opstaan lukt niet altijd even vlot, wat wel grappig is.” Malika noemt het ontbijt een heel spiritueel moment. “Nu we nergens heen moeten en nadien wat langer slapen, kunnen we echt onze tijd nemen om stil te staan bij dingen.” Zo herinnert het vasten haar aan de vele mensen die iedere dag opnieuw aan honger leiden, ook na zonsondergang. “Daarom gaan we af en toe voedsel brengen en verdelen met BIS (Burgerschap en Islamitische Spiritualiteit) Vlaanderen.” Die organisatie uit Borgerhout bezorgt voedselpaketten aan mensen in nood en iftarmaaltijden in asielcentra. “Als er eten over is van de iftar verspillen we dat niet, maar proberen we daar anderen mee te helpen.”

Voor het Suikerfeest zal Malika mentale voorbereiding moeten treffen, zegt ze. “Ik kan me nog niet zo goed inbeelden hoe dat eruit zal zien. Normaal gezien is dat een gigantisch feest, niet enkel met de familie maar ook met de buren.” Ze hoopt op een versoepeling van de maatregelen, maar vreest dat het bij videochatten zal blijven. “We zullen in ieder geval een manier moeten vinden om alle anekdotes van tijdens de ramadan aan elkaar te vertellen”, lacht ze.

Guler (39) uit Oostvleteren: “Een luxe in vergelijking met afgelopen jaren”

Normaal gezien zijn Guler en haar man Mohamed (47) ook tijdens de ramadan druk in de weer in hun Ieperse restaurant ‘Captain Cook’. Dit jaar blijft het restaurant door de coronacrisis gesloten en dat geeft hun minder afleiding. “Al valt dat verrassend goed mee, veel beter dan ik had verwacht! Aangezien we laat gaan slapen, staan we ook iets later op. Daarnaast zijn we wat bezig met het huis en de kinderen met hun huiswerk. Daardoor vliegt de tijd eigenlijk.” De sluiting zorgt er ook voor dat Guler en haar gezin voor het eerste jaar tijd kunnen nemen voor de iftar ’s avonds. “Dat is echt een luxe in vergelijking met afgelopen jaren. We eten uitgebreid en op het gemak”, zegt ze. “We genieten er echt van, al verlangen we ook tot de lockdown voorbij is.”

Aangezien hun familie in het buitenland woont, zijn zowel de iftar als het Suikerfeest een gezinsmoment voor Guler en haar man. “Tijdens het Suikerfeest neem ik vrij voor de kinderen en zorgen we voor cadeautjes, zoals jullie doen met kerst”, legt ze uit. “We ontbijten gezellig samen, doen onze leukste outfits aan en gaan gezellig uiteten.” Op restaurant gaan zal dit jaar niet lukken en ook voor cadeautjes komt Guler zo weinig mogelijk het huis uit. “Al mogen de kinderen niet klagen: ze werden wel verwend dankzij het online shoppen”, vertelt ze. De plannen voor het ontbijt en een barbecue kunnen wel nog steeds doorgaan. “Ik ben ook van plan om veel taartjes en andere zoetigheden, zoals baklava, klaar te maken. Het is tenslotte het Suikerfeest: een dag van snoepen, zowel voor de kinderen als voor ons”, zegt Guler met een knipoog.

Twee dagen Suikerfeest?

De exacte datum van het Suikerfeest kan afhangen van de gemeenschap waartoe moslims behoren. Zo houdt de Turkse gemeenschap zich aan een wetenschappelijke berekening van de nieuwe maan, terwijl de Marrokaanse gemeenschap de moslimtheologen volgt. “Mijn man is van Egypte en kijkt naar de Marrokaanse gemeenschap. Ikzelf ben van Turkse afkomst, maar doe daar niet moeilijk over”, verklaart Guler. Volgens haar zal door de coronacrisis het Suikerfeest dit jaar uitzonderlijk voor iedereen zal samenvallen op 24 mei. Malika vindt dat een goed idee. “Dat is dan toch een voordeel aan deze hele crisis: dat het mensen terug samenbrengt.”

