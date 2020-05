Hoewel we al bijna twee maanden in quarantaine verblijven, komen er toch nog steeds nieuwe besmettingen met het coronavirus. Wat tot de logische vraag noopt: waar komen die vandaan?

Al meer dan zeven weken blijven we braaf in ons kot en houden we afstand. Toch geraken er nog steeds nieuwe mensen besmet met het longvirus. Hoe dat komt, legt viroloog Marc Van Ranst uit in ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1.

Op woensdag 6 mei meldde het Nationaal Crisiscentrum opnieuw 116 ziekenhuisopnames, terwijl dat getal de dagen voordien onder de 100 bleef. “Dat was te verwachten”, zegt Van Ranst. “We hebben een lang weekend gehad, met 1 mei erbij, dus dat zorgde voor cijfers die wat lager zijn. En dan krijg je altijd weer een rebound-effect de dag nadien.”

Regels overtreden

Toch kan het vreemd lijken dat er nog steeds zoveel mensen besmet geraken. De lockdown duurt immers al bijna twee maanden. “Vaak gaat het om familieleden of mensen die onder hetzelfde dak wonen die ziek werden”, legt Van Ranst uit. “Andere mensen raakten dan weer besmet in een woonzorgcentrum. Enkele personen liepen een besmetting op in het ziekenhuis, maar dat zijn er niet veel”, aldus de viroloog. Of mensen elkaar ook in winkels besmetten, weet hij niet.

Dat het virus zich toch kan blijven verspreiden, zou te wijten zijn aan het feit dat niet iedereen elke maatregel op dezelfde strenge manier volgt. “Je kan natuurlijk niet meten wie op welk moment de regels overtreedt. Dat het gebeurt, is menselijk, maar ook spijtig en niet goed. Maar als het basisreproductiegetal onder de 1 blijft, gaat de epidemie naar beneden. Dat is het belangrijkste.”

Meer controle?

Moeten we dan systematisch bijhouden hoe mensen exact besmet zijn geraakt? “Veel mensen weten dat gewoon niet. En als ze bijvoorbeeld naar een feestje of bij vrienden zouden zijn geweest, zouden ze dat niet altijd eerlijk opbiechten.” Een ander idee is om meer in te zetten op sociale controle en mensen die dicht bij elkaar zitten in het park vaker aan te spreken. “Veel mensen doen dat ook”, zegt Van Ranst, “maar de mensen die de regels overtreden zijn enkelingen. De overgrote meerderheid van de bevolking volgt de gezondheidsmaatregelen naar de letter. Als dat niet zo zou zijn, hadden we nu veel meer ziekenhuisopnames.”

De viroloog zegt tevreden, maar nog altijd bezorgd te zijn. “De cijfers moeten nog verder naar beneden. Je bent altijd blij met een getal dat kleiner is dan de vorige dag, maar soms valt dat ook weer eens tegen”, verklaart hij. “Zo verloopt de curve nu eenmaal: je mag niet verwachten dat die altijd met dezelfde sprongetjes naar beneden gaat.”

Het bericht Nieuwe besmettingen ondanks lockdown: hoe komt dat? verscheen eerst op Metro.