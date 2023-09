De nieuwste iPhone 15 is er één die je moet hebben

Apple is zonder twijfel een van de meest populaire merken van het moment. Om de zoveel tijd brengt het techmerk een nieuwe lading iPhones uit. Afgelopen week was het alweer tijd voor de iPhone 15, slechts een jaartje na de release van de iPhone 14. Goed nieuws dus voor de echte Apple-fans, want het is er weer eentje die je echt moet hebben.

Zoals altijd is er een aantal verschillen op te merken met de vorige release. Het grootste verschil is een andere oplaadpoort. Na druk van de Europese Unie moeten alle nieuwe smartphones worden geleverd met een universele oplaadpoort, namelijk de USB-C-poort. De lightning-oplaadkabel gaat dus definitief weg. In dit artikel lees je meer over de specificaties van de nieuwste iPhone 15.

Afmetingen en gewicht van de nieuwste iPhones

De iPhone 15 komt in vier verschillende uitgaven: de iPhone 15, de iPhone 15 Plus, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn gelijk in specificaties, maar hebben verschillende afmetingen. Zo is de iPhone 15 7,8 mm dik, 71,6 mm breed en 147,6 mm lang. De iPhone 15 Plus is eveneens 7,8 mm dik, maar groter: 77,8 mm breed en 160,9 mm lang. Voor beide smartphones geldt dat de schermresolutie verbeterd is, evenals de schermhelderheid. Ook beschikken beide iPhones over een dynamic island zoals we die al zagen bij de iPhone 14 Pro en Pro Max.

Kijken we naar de iPhone Pro modellen dan zien we ook wat verschillen in de specificaties. De iPhone 15 Pro is 8,25 mm dik, 70,6 mm breed en 146,6 mm lang. De iPhone 15 Pro Max is ook 8,25 mm dik, 76,7 mm breed en 159,9 mm lang. Van beide modellen is de chip verbeterd, evenals de camera. De frontcamera beschikt over een verbeterde True Depth en de telelens van de andere camera heeft verbeterde sensoren. Voor alle iPhones geldt dat ze beschikken over een USB-C aansluiting (USB 2 voor iPhone 15 en iPhone 15 Plus en USB 3 voor iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max).

Opvallen met een smartphone met een frisse kleur

Zeggen de bovenstaande specificaties je niet zoveel, maar ben je wel toe aan een nieuwe smartphone? Geen zorgen: ook dan is de nieuwste iPhone misschien iets voor jou. De iPhone 15 is namelijk te koop in allerlei frisse kleurtjes! Apple heeft gekozen voor pastelkleuren zoals blauw, geel, roze en groen. Wil je liever voor een meer basic kleur gaan dan kan dat ook. De iPhone 15 is ook verkrijgbaar in het zwart. Dat past mooi bij je all black everything look en is ook zakelijk gezien een veilige keuze. Wij vinden de gekleurde exemplaren stiekem toch ook wel hartstikke leuk.

De Pro versies zijn daarnaast nog beschikbaar in het wit, naturel en blauw titanium. Wat je verder nog moet weten over de nieuwste iPhones is dat de Pro-variant wel echt dé paradepaardjes van Apple zijn. Dat is alleen al te zien aan het materiaal waarvan de iPhone is gemaakt: titanium. Even ter vergelijking: dat is (volgens Apple) vergelijkbaar met het materiaal waarvan de Marslander van NASA is gemaakt. Sterker dan sterk dus! Hiermee heeft Apple de sterkste smartphone tot nu toe te pakken. Ben je een brokkenpiloot, dan is deze iPhone dus misschien wel wat voor jou. Zorg er wel voor dat je een goede screenprotector op het beeldscherm hebt geplakt en alsnog een goede case aanschaft om je smartphone te beschermen.

Prijs van de iPhone 15: waar te koop?

Kun je ook niet wachten om de nieuwe iPhone 15 aan te schaffen? Dan heb je geluk: de telefoons zijn namelijk sinds 15 september te bestellen. Dat doe je gewoon online en/of bij je favoriete provider. Je kunt de iPhones zowel los bestellen als in combinatie met een abonnement. Het is maar net wat je zelf prettig vindt. Ga je voor een los toestel dan moet je rekening houden met de volgende prijzen:

De iPhone 15 is verkrijgbaar vanaf € 969.

De iPhone 15 Plus is verkrijgbaar vanaf € 1119.

De iPhone 15 Pro is verkrijgbaar vanaf € 1229.

De iPhone 15 Pro Max is verkrijgbaar vanaf € 1479.

Ga je voor een toestel in combinatie met een abonnement dan betaal je een bepaalde vaste prijs per maand. In dat geval neem je een lening af. Heb je dat liever niet, dan is het aan te raden om een toestel los aan te schaffen. Het hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden, wat voor jou de beste keuze is.