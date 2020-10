Dat er een nieuwe lockdown komt, lijkt zo goed als onafwendbaar. Om 13 uur komt het Overlegcomité weer samen, maar de vraag bestaat in hoeverre de verschillende deelstaatregeringen overeen zullen komen over de verstrengingen. Van de sluiting van niet-essentiële winkels tot één knuffelcontact, wat ligt er op tafel?

Met 743 nieuwe ziekenhuisopnames per dag en geen enkel teken van vertragende cijfers dreigt ons systeem op een crash af te wenden. Dat is de conclusie van verschillende experten, die gisteren massaal een oproep deden om meteen in lockdown te gaan.

Te midden van de steeds luidere hulpkreten van experten en de zorgsector steken de federale en deelstaatregeringen rond 13 uur opnieuw de koppen bijeen op een Overlegcomité. Dat overleg was al voorzien, onder meer om de sluiting van de horeca te evalueren, maar nieuwe verstrengingen lijken hoe langer hoe meer een zekerheid. Wallonië heeft al aangegeven “zo ver als mogelijk” in lockdown te gaan, maar tot waar zal Brussel en Vlaanderen willen meegaan? Dit ligt vandaag op tafel.

Niet-essentiële verplaatsingen

Het lijkt bijna zeker dat er, net zoals bij de vorige lockdown, een verbod komt op niet-essentiële verplaatsingen. “Dat is de enige manier waarop we mensen kunnen verplichten om in hun kot te blijven”, zegt een regeringsbron aan Gazet Van Antwerpen. Adviesorgaan Celeval en coronacommissaris Pedro Facon, die het rapport opstelden waar het Overlegcomité zich vandaag over buigt, lieten ook al eerder verstaan dat zo’n verbod noodzakelijk was.

Maar de concrete invulling van dat verplaatsingsverbod is nog niet zeker. De experts zouden twee opties op tafel hebben gelegd: een persoonlijke perimeter (waarbij iedereen zich slechts 5 of 10 kilometer van zijn woonst mag begeven) of een zogeheten verplaatsingsbrief (een document dat je altijd op zak moet hebben en waarop je noteert wat het doel van die verplaatsing is, zoals Frankrijk gisteren invoerde).

Niet-essentiële winkels: kappers gesloten?

Ook een sluiting van de niet-essentiële winkels ligt weer op tafel, al ligt dat onderwerp ligt iets gevoeliger. De winkels zelf zijn niet het probleem, maar wel de samenkomst van mensen in winkelstraten en het openbaar vervoer die erbij komt kijken.

De knoop moet nog worden doorgehakt, maar volgens de regeringsbron in GVA zal het Overlegcomité ook hier “enorm streng zijn”. Als de winkels openblijven, wordt een verbod op niet-essentiële verplaatsingen bovendien onafdwingbaar. Voor de contactberoepen, zoals kappers, ziet het er zonder twijfel niet goed uit. Ook als de niet-essentiële winkels mogen openblijven, is een sluiting volgens de bron “onafwendbaar”.

Eén knuffelcontact en uitzondering voor Allerzielen

Verder zou ook de regel van vier, die zei dat we met social distancing vier mensen thuis mochten ontvangen, teruggeschroefd worden. Eén knuffelcontact (close contact) zou de verspreiding van het virus moeten vertragen en toch rekening houden met de psychosociale gevolgen.

Wat de scholen betreft, is er door de verlenging van de herfstvakantie in Vlaanderen al wel wat ademruimte gecreëerd. Die beslissing zou doorgetrokken kunnen worden naar het hele land. Overschakelen naar digitaal lesgeven voor de tweede en derde graad is nog een optie, maar lijkt minder dringend. Met het weekend van Allerzielen en Allerheiligen voor de deur vragen veel Belgen zich af of ze dit weekend nog met familie naar het kerkhof mogen om te rouwen. Voor hen zou er een uitzondering gemaakt kunnen worden op de verstrengde regels. Landsgrenzen en tweedeverblijvers De avondklok staat ook opnieuw ter discussie en zou mogelijk gelijk worden gesteld voor het hele land. In Brussel en Wallonië geldt die nu van 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens, terwijl in Vlaanderen mensen van middernacht tot 5 uur ’s morgens hun huis niet mogen verlaten (tenzij om dringende redenen). De landsgrenzen binnen Europa zouden dit keer waarschijnlijk open blijven. Men rekent hoogstwaarschijnlijk op Europa om de grenzen van het continent af te sluiten. Het bedrijfsleven wil het Overlegcomité zoveel mogelijk ongemoeid laten, hoort de redactie van VRTNWS. De beperkingen van het voorjaar komen dus waarschijnlijk niet terug, al moeten de veiligheidsmaatregelen natuurlijk gerespecteerd worden. Telewerk zou wel verplicht kunnen worden, nu is dat enkel sterk aangeraden. De tweedeverblijvers waren een groot onderwerp van discussie tijdens de eerste lockdown. Een nieuw verbod op verplaatsingen naar een tweede woonst zou nu geen prioriteit zijn voor de regering. Hoe lang in lockdown? Niet alleen de verstrengde maatregelen, maar ook de duur zal een punt van discussie worden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zei gisteravond aan de RTBF dat “vier tot acht weken misschien zelfs niet voldoende zou zijn”. Een lange lockdown is dus niet uitgesloten.

Het bericht Gaan we naar volledige lockdown? Deze maatregelen liggen straks op tafel verscheen eerst op Metro.