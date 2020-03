De komende twee weken zijn in Frankrijk enkel noodzakelijke verplaatsingen toegelaten. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gisterenavond gezegd in een televisietoespraak. Hij neemt daarmee maatregelen die een kopie lijken van wat sinds vorige week in buurland Italië geldt. De maatregel geldt vanaf deze middag, en zal zeker 15 dagen duren. “Elke inbreuk op deze regels zal bestraft worden”, klonk het. “We zijn in oorlog, zeker op het vlak van de gezondheidszorg, maar de vijand is onzichtbaar.”

“Ik zeg u met grote plechtigheid vanavond: luister naar het personeel in de gezondheidszorg. Zij zeggen: ’als u ons wil helpen, blijf dan thuis en vermijd contact’”, aldus Macron.

Wel nog naar de supermarkt

Het zal wel toegelaten zijn om boodschappen te doen, “met discipline en door een meter afstand in acht te nemen”. Daarnaast mogen mensen ook gaan werken “als thuiswerken niet mogelijk is”. “Een beetje fysieke activiteit, als dat niet met vrienden of familie is, is toegelaten”, zei Macron nog.

De president bekritiseerde ook de Fransen die zondag verzamelden op markten en in parken nadat cafés en restaurants moesten sluiten. “Jullie slagen er niet in jezelf te beschermen, maar jullie beschermen ook niet de anderen – de laatste ontwikkelingen hebben aangetoond dat niemand veilig is, zelfs niet de jongeren.”

Pensioenshervorming opgeschort

Tot slot kondigde hij ook aan dat de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, die zondag zou doorgaan, wordt uitgesteld. Ook alle hervormingen, inclusief die van de pensioenen, worden opgeschort.

Vanuit economisch oogpunt stelde Macron dat “geen enkele onderneming zal worden blootgesteld aan het risico op faillissement”. “Bedrijven die moeilijkheden hebben, zullen niks moeten uitgeven, noch op het vlak van belastingen, noch op het vlak van sociale bijdrages.” De Franse president sprak ook over de “opschorting van de facturen voor water, gas, elektriciteit en voor de huur”. Macron beloofde nog een staatsgarantie van 300 miljard euro voor leningen die banken toekennen aan ondernemingen.