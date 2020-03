Het is de derde dag op rij dat het aantal bevestigde besmettingen toeneemt met iets minder dan 200. De nieuwe bevestigingen situeren zich vooral in Vlaanderen (106), gevolgd door Brussel (38 ) en Wallonië (33). Van acht nieuwe patiënten met het coronavirus zijn er onvoldoende gegevens bekend. Het werkelijke aantal nieuwe besmettingen ligt hoogstwaarschijnlijk hoger, want niet alle verdachte gevallen worden getest.

Veertien mensen genezen

Volgens interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht zijn de meeste besmettingen vastgesteld in de leeftijdscategorie 40-49 jaar. “Dat verklaart ook waarom een aantal van die mensen in het ziekenhuis terechtgekomen is met een meer ernstige variant van de ziekte”, zei hij. Wat de ziekenhuizen betreft, daar liggen nu 361 coronapatiënten, of 109 meer op een dag tijd. Van die mensen liggen er 79 op intensieve zorg (+26) en 51 van hen (+20) moeten worden beademd. Wel mochten 14 mensen het ziekenhuis verlaten omdat ze genezen zijn verklaard.

Van Gucht bevestigde ook dat er tot nu toe tien mensen overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Dat aantal was maandagavond al bekendgemaakt. “Het gaat voornamelijk om oude personen”, herhaalde Van Gucht. Er werden tot nu toe bijna 16.000 tests uitgevoerd in de verschillende laboratoria.

Jongeren ook vatbaar voor virus

Van Gucht benadrukte dat het coronavirus iedereen kan besmetten. “Het is wel zo dat de gevolgen het ergst zijn voor oudere personen, mensen met onderliggende ziekten”, aldus de interfederaal woordvoerder. Bij relatief jongere mensen zal de infectie meestal mild zijn. Ook bij hen komen er af en toe ernstige vormen voor, zoals een zware longontsteking, maar “die mensen zullen het meestal wel halen”, stelde Van Gucht. “Dat is anders voor iemand van 80 of 90 jaar met een zwakke gezondheid.”