Zangeres Dua Lipa draagt wel érg kleine bikini: “Altijd knap!” (foto’s)

Op Instagram weet Dua Lipa haar vele fans weer aardig te verbazen.

Met maar liefst 88.8 miljoen volgers doet de zangeres het enorm goed op het populaire sociale netwerk. Dua Lipa deelt dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Daarin zien we Dua Lipa onder andere poseren in een wel érg kleine bikini. “Zeilen rond Peloponnesos”, voegt ze kort toe aan de beelden. Haar fans? Die hebben wel wat meer te zeggen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Altijd knap!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Altijd knap”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Geweldige outfits”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.