Zwangere Marthe van K3 straalt op podium: “Haar buik groeit zo snel!” (video)

Marthe De Pillecyn stond afgelopen weekend nog eens op het podium. Knap, want ze is hoogzwanger en dat kan ze niet meer verbergen.

Afgelopen weekend vond de ‘Studio 100 SingAlong’ plaats in het Sportpaleis. Ook K3 was van de partij om hun fans te verblijden met enkele klassiekers. Marthe gaf het beste van zichzelf, ook al zit ze al behoorlijk ver in haar zwangerschap. De 28-jarige zangeres is uitgerekend voor begin van volgend jaar. Op de beelden zien we hoe ze ook met een bolle buik alle danspasjes vakkundig meedoet.

Prachtig zwanger

Dat zorgt voor heel wat bewondering bij haar volgers. “Zo knap dat Marthe zoveel energie geeft, zelfs meer dan normaal”, “Marthe is echt prachtig zwanger”, “Oh mijn God, Marthe haar buik groeit zo snel!”, “Dat buikje van Marthe is zo mooi”, en “Leuk om te zien dat Marthe soms ook nog wel mee kan dansen. Fijn dat ze naar haar eigen lichaam kan en mag luisteren”, lezen we in de reacties op TikTok.

Foto: TikTok