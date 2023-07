Zwangere Josje (ex-K3) poseert halfnaakt: “Prachtige foto’s!”

Op Instagram deelt Leon Tanate, de partner van ex-K3’tje Josje, een wel erg straf fotoalbum.

“Zo zie ik jou het liefst. Stralend, dansend, vol liefde, humor, zorgzaam, uniek, trots, mama, vrouw; dit is waarom ik van jou hou💙❤️💙💙”, plaatst Leon bij onderstaande beelden. We zien Josje, die momenteel zwanger is, halfnaakt poseren voor de lens. Wat uiteraard ook opvalt is haar mooie, bolle buikje. Dat is ook enkele andere Instagram-gebruikers duidelijk niet ontgaan. In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen.

“Prachtige foto’s!”

Aan positieve commentaren op de beelden is er geen gebrek. “Wat een mooie, liefdevolle en ontroerende foto’s… En wat een liefdesverklaring ❤️ 😘”, klinkt het. “Prachtige foto’s”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan bondig. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken waar velen zo enthousiast over zijn. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.