‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck geniet halfnaakt van de zon: “Je ziet er goed uit!” (foto)

Zon, zee, strand… Wat heeft een mens meer nodig om van een goeie vakantie te kunnen spreken?

Volgers van ‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck zien dezer dagen op Instagram hoe de dame volop geniet van een deugddoende vakantie in Spanje. Ze deelt nu ook enkele foto’s van haar verlof op haar pagina. Zo kunnen haar meer dan 18.900 volgers virtueel meegenieten.

Recent pakte Daphne uit met onderstaand plaatje, waarop we haar halfnaakt zien poseren. “You’ll never know until you go 🫶🏻”, voegt ze er zelf kort aan toe. Haar vele fans? Die zijn een héél pak mondiger, zo blijkt.

“Je ziet er goed uit!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Je ziet er goed uit”, klinkt het. “Wat een lijf”, gaat het verder. “Babe”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen!