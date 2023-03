Zus van Kate Moss laat in doorschijnende lingerie weinig aan verbeelding over: “Prachtig!” (foto’s)

Op Instagram weet Lottie Moss, de zus van topmodel Kate Moss, haar volgers weer te verbazen.

Op het populaire sociale netwerk heeft Lottie zo’n 570.000 volgers. Die legt ze doorgaans goed in de watten door geregeld van zich te laten horen. Zo pakte Lottie Moss recent uit met onderstaand fotoalbum. Daarin zien we de dame aanvankelijk poseren in een leuke outfit. Maar wie een paar keer op het pijltje naar rechts klikt, ziet niet veel later hoe de vrouw in doorzichtige lingerie voor de lens staat.

“Prachtig!”

“Gekleed of niet; ik zie er goed uit”, voegt Lottie Moss zelf toe aan het album. En haar fans zijn het daar duidelijk mee eens. Vooral de laatste foto levert lovende reacties op. “Prachtig”, klinkt het. “Heel knap”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk twee keer op het pijltje naar rechts om tot bij de laatste foto te geraken.