De 36-jarige Lindsay Lohan is in verwachting van haar eerste kindje. Dat kondigt ze aan via Instagram.

Lindsay Lohan is zwanger. Dat heeft ze dinsdagavond aangekondigd op sociale media. Ze deelde een foto van een babybody, met de woorden «coming soon» op geschreven. In de caption voegt de actrice toe: «We voelen ons zo gezegend en opgewonden!»





Meer details zijn nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk wanneer Lohan zou bevallen.

Huwelijk

In juli 2022 raakte nog bekend dat ze in het huwelijksbootje getreden had met zakenman Bader Shammas. Ze waren verloofd sinds november 2021. Ze schreef toen dat ze zich de «gelukkigste vrouw ter wereld» voelde.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/showbizz/lindsay-lohan-wordt-moeder-we-voelen-ons-gezegend