‘Baywatch’-ster trekt haar iconische badpak nog eens aan: “Legendarisch!” (foto)

Goed nieuws voor de fans van tv-serie ‘Baywatch’!

Zo zou televisiezender Fox bezig zijn aan een reboot. Dat nieuwtje is duidelijk ook tot bij Donna D’Errico geraakt, zo blijkt nu op Instagram. De dame, die bij velen gekend is van haar acteerwerk in ‘Baywatch’, doet het met maar liefst 2.7 miljoen volgers bijzonder goed op Instagram. En recent wist ze haar online fans te verbazen met onderstaande badpakfoto.

“Ze maken een reboot van ‘Baywatch’? Dat vind ik zo cool! Hier is mijn ‘remake’ in mijn ‘Baywatch’-rood om dit nieuws te vieren”, voegt Donna met een glimlach toe. En haar vele volgers? Die zijn duidelijk ook blij!

“Legendarisch!”

Op positieve reacties moet Donna D’Errico niet lang wachten. “Legendarisch”, klinkt het al snel. “Iconisch”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Donna juist gedeeld heeft!