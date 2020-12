Kinderen naar behoren opvoeden, het is niet makkelijk. Je wil natuurlijk dat je kroost zich amuseert, maar je wil ook niet dat ze het al te bont maken. De gulden middenweg is zoals steeds de beste optie al is het een hele klus om die te bewandelen. En dat weten zelfs beroemdheden als George Clooney.

Hij mag dan wel niet meer de meest sexy man ter wereld zijn, iedereen weet nog steeds wie George Clooney is. Al was het maar door de vele Nespresso-reclamespotjes. Wat je misschien nog niet wist, is dat George een tweeling heeft van 3 jaar oud.

Kerstman

Die kinderen kreeg de Amerikaan samen met de Britse rechter Amal Clooney. En net zoals iedere vader heeft ook George een aantal trucjes om zijn kroost zoet te houden, waarvan hij er een erg opvallend onthulde in ‘The Late Show’. Wanneer hij zijn kinderen ’s ochtends hoort wakker worden, gaat Clooney namelijk aan de andere kant van hun kamerdeur staan en doet hij alsof hij in gesprek is met de kerstman. Hij vraagt: “Wat doe je hier, Kerstman?” Waarop de kerstman antwoordt: “Oh, ik zorg er alleen voor dat de kinderen overal braaf zijn.” Vervolgens roepen zijn kinderen dat ze braaf zijn en van zodra de kerstman weg is, komen ze hun kamer uit en gedragen ze zich heel de dag voorbeeldig. Het is dan wel bijna kerst, maar je kan nog steeds enkele dagen gebruik maken van Clooney’s opvoedmethode!

Het bericht Zo zorgt George Clooney ervoor dat zijn kinderen zich gedragen verscheen eerst op Metro.