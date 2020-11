Pommeline Tillière is diep teleurgesteld door de vele haatreacties die ze te lezen krijgt nadat ze eerder erg eerlijk was over haar plastische chirurgie. “Ik schaam mij echt diep voor de mensen die dergelijke reacties geven”, klinkt het.

Vandaag was Pommeline te zien in een heel openhartige video. Daarin geeft ze toe dat ze in de afgelopen jaren operaties heeft ondergaan aan haar lichaam omdat ze streefde naar perfectie en druk voelde van buitenaf. Op sociale media verschenen naast positieve reacties ook heel wat haatreacties op haar interview.

“Haatreacties wennen niet”

De 26-jarige tattoo-artieste vindt dat erg jammer omdat ze net wil aankaarten dat sommige mensen er beter willen uitzien omdat ze onzeker worden door dergelijke reacties. Ze is dan ook niet te spreken over de haatspuierij. “Ik schaam mij kapot dat ik tot de groep van de mensen behoor. Ik ben open en eerlijk en zeg dat ik spijt heb van bepaalde ingrepen. Daarmee wil ik duidelijk maken wat het probleem is in de maatschappij, dat we ons te veel laten doen door sociale media en dat ik daar zelf ook ben ingetrapt. Ik kom daar voor uit en nu is het weer niet goed. Opnieuw noemen mensen mij dom en zeggen ze dat ik geen hersenen heb. Zelfs na drie jaar wennen dergelijke rotcommentaren niet, ik ben daar eerlijk in. Ik schaam mij echt gewoon diep voor de mensen die dergelijke commentaren geven. Echt waar, schaam jullie kapot”, reageert ze op Instagram.

Ze ziet ook dat er heel wat mensen van middelbare leeftijd met kinderen tussen de haatzaaiers zitten. “Willen jullie dan dat jullie kinderen gepest worden? Ik denk het niet. Dus waar zijn jullie dan mee bezig?”, zegt ze.

Vanuit het hart

Gelukkig kwamen er ook heel wat positieve reacties op haar interview. Die mensen wil ze dan ook bedanken. “Bedankt aan alle mensen die mij lieve berichtjes hebben gestuurd en die het positieve erin zien. Dat vind ik echt lief. Ik probeer altijd mezelf te zijn. Ik heb gewoon vanuit mijn hart gesproken”, klinkt het.

“Mijn hart bloedt”

Ook Jani Kazaltzis heeft zich intussen uitgesproken tegen de haatreacties. “Laat mij even duidelijk zijn: haatreacties kunnen niet. Nu niet. Nooit. In Natur’elle laten bekende vrouwen zich van hun puurste en dus meest kwetsbare kant zien. En dat vergt moed. Veel moed. Ook lieve Pommeline had de guts om diep in haar ziel te laten kijken. Ik ken weinig mensen die zo puur en eerlijk zijn als haar. Mijn hart bloedt dan ook als ik bepaalde reacties op social media lees.”

“Natur’elle gaat net over acceptatie. Van jezelf en van anderen. Laat iedereen zijn wie hij of zij is. En laten we vooral liever zijn voor elkaar. Met kwetsende woorden en commentaren maken we de wereld niet beter, laat staan onszelf. Ik sta achter Pommeline en iedereen die mee heeft gewerkt aan Natur’elle. Ik sta achter iedereen die zichzelf wil zijn in deze wereld en ik zal deze mensen altijd blijven verdedigen. Er is een bijzonder groot verschil tussen vrije meningsuiting en iemand openbaar aanvallen. Lieve vrienden, vraag je zelf eens wat vaker af: zou ik het leuk vinden om deze reacties te lezen? Is het nodig om vanuit een anonimiteit wat stoer te liggen doen? Het is heel simpel. Behandel de mensen hoe je zelf behandeld wil worden.”

“Ik wil iedereen ook bedanken die wel liefde heeft getoond, geloof me. Jullie maken een wereld van verschil in moeilijke momenten. Het is 2020. Geniet van het leven. Toon wat liefde, laat iedereen zijn wie hij wil zijn”, schrijft hij.

