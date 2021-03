Het is weer lente en dat betekent dat we meer naar buiten gaan. Niet alleen jij, maar ook je kat vindt het heerlijk in de tuin. Je huisdier zal zich vast redden, maar met de volgende trucjes maak je je tuin een stukje katvriendelijker.

Schone slaper

Katten verstoppen zich graag achter struiken, planten en hoger gras. Een lege, open ruimte zal hij daarom minder fijn vinden. Zorg daarom voor wat beschutting, zodat je kat veilig en zonder stress zijn schoonheidsslaapje kan doen.

Een volwassen kat slaapt zo’n dertien tot zestien uur per dag. Slapen in het zonnetje in de tuin is helemaal een treat voor het diertje. Als het mogelijk is, slaapt hij het liefst in de hoogte, omdat hij daar veiliger is en met één half open oog de omgeving kan observeren. Hij zal sneller kiezen voor een plekje in de boom, op een muurtje of op het dak van de schuur.

Toilet

Hoewel er binnen misschien een kattenbak klaarstaat, vindt je huisdier het ook fijn om zijn behoefte in de verse aarde te doen. Katten zijn verzot op graven: hoe meer zand, hoe gelukkiger je kat. Een toilethoekje voor je kat is dan ook geen gek idee. Geen zin in die hele verbouwing? Verkas je kattenbak dan gewoon mee naar buiten of koop er een extra.

Plantenwalhalla

Ben je van plan je tuin wat groener te maken dit voorjaar? Poezen houden ook van planten, maar van één plant in het bijzonder: kattenkruid. Deze plant is familie van de muntplant en wordt soms zelfs als onkruid beschouwd. Kattenkruid kan tot een meter hoog worden en overwoekert als een sneltrein.

Waarom vindt je poezenvriendje dit zo’n leuke plant? Dat is omdat hij er een beetje ‘dronken’ van worden. De geur van dit kruid lijkt sterk op die van een andere – wellicht potentiële partner – kat, door de stof nepetalacon. Je kat zal spontaan gaan rollen, spelen, spinnen of miauwen. Na enkele minuten is het effect uitgewerkt.

Naast deze nummer favoriet, heeft je kat ook een afkeer van een aantal planten. Dat komt doordat ze giftig zijn. Let daarom goed op wat je gaat aanschaffen, want deze planten zijn giftig.

Bescherming

Dat poezen zeer eigenwijs zijn wist je misschien al. Ook in de tuin zullen ze doen waar ze zin in hebben. Wil jij niet dat je vissen uit de vijver worden opgegeten? Zorg dan voor een gaas over de vijver heen. Of heb je geen zin in dode prooien van je kat in de tuin? Geef je kat een halsband met een belletje, zodat anderen dieren weten dat jouw roofdiertje eraan komt.

