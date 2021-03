Klimaatactiviste Anuna De Wever heeft flink de wenkbrauwen gefronst bij de laatste aflevering van ‘Kat Zonder Grenzen’. Die stond in het teken van transseksualiteit, maar enkele uitspraken vielen bij Anuna niet in goede aarde.

“In #Katzondergrenzen werd er gespot met non-binaire voornaamwoorden en transgenders”, begon ze een tweet na de aflevering. “Het is écht al moeilijk genoeg om in deze wereld te leven als je niet in een van de 2 vakjes M/V hoort. Als je er een onderwerp van maakt, zorg dan voor integriteit en expertise rond de tafel.”

In #Katzondergrenzen werd er gespot over non-binaire voornaamwoorden en transgenders. Het is écht al moeilijk genoeg om in deze wereld te leven als je niet in een van de 2 vakjes M/V hoort. Als je er een onderwerp van maakt, zorg dan voor integriteit en expertise rond de tafel. pic.twitter.com/kAFnTkYCUP — Anuna De Wever Van Der Heyden (@AnunaDe) March 26, 2021

Non-binair

Twee jaar geleden uitte Anuna zich als zijnde non-binair. “Ik kon nog niet lopen en ik zei al dat ik een jongen was”, zo zei ze in De Morgen. “Voor mij was dat eenvoudig. Ik wás in mijn hoofd ook echt een jongen. Als ik speelde. Als ik kleren koos. Ik vind het stom dat kinderen al van jongsaf in een hokje worden geduwd. Laat hen kind zijn.”

