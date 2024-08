‘De buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo poseert in bikinitopje: “WAUW!” (foto’s)

Liandra Sadzo heeft weer wat nieuws gedeeld!

Met niet minder dan 143.000 volgers doet de dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in ‘De buurtpolitie’, het uitermate goed op Instagram. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was onlangs weer niet anders, zo blijkt…

We zien Liandra Sadzo in een mooi bikinitopje poseren. “Brat girl summer 🩵🐬✨”, voegt ze kort toe. Haar fans? Die hebben ook heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“WAUW!”

In geen tijd reageren haar trouwe volgers. “WAUW”, klinkt het. “Allermooiste”, gaat het verder. “Knappe madam”, besluit een laatste fan nog. Tijd dus om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede prentje te zien.