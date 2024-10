Zita Wauters pakt uit met zomerse plaatjes: “Prachtige schoonheid!” (foto’s)

De zomer is al even voorbij, maar Zita Wauters wil duidelijk nog geen afscheid nemen.

Zita heeft op Instagram maar liefst 200.000 volgers. Het is dan ook logisch dat ze daar geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was onlangs weer het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Het gaat om een reeks leuke en mooie vakantiefoto’s. “Not ready to say goodbye to summer ☺️☀️🫶🏼🐠”, voegt ze zelf toe aan de beelden. Haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Prachtige schoonheid!”

Al vlug stromen de eerste reacties binnen. En die zijn lovend! “Prachtige schoonheid”, klinkt het. “Mooie foto”, gaat het verder. “Knappe vrouw”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Zita Wauters juist gedeeld heeft. En klik op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.