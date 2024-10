Julie Vermeire viert haar relatie met intieme foto’s: “Wat kan de liefde mooi zijn!”

Op Instagram heeft Julie Vermeire weer wat nieuws gedeeld.

Met niet minder dan 269.000 volgers doet Julie het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Julie Vermeire samen met haar vriend Laurins Dursin liefdevol poseren. “4 years of us 🥰”, staat er bij de prentjes als uitleg geschreven. Ook fans van Julie zijn er snel bij om van zich te laten horen, al was er duidelijk even wat verwarring.

“Wat kan de liefde mooi zijn!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wat kan de liefde mooi zijn”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. Maar sommigen hadden duidelijk eerst iets anders in gedachten. “Ik was instant gelukkig om een huwelijksaanzoek dat niet kwam 🙈😳”, lezen we. “Niet ik die dacht dat dit een proposal foto ging zijn”, vult Jamie-Lee Six tot slot nog aan. We begrijpen de verwarring wel… Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.