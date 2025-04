Carmen Electra pakt uit met pikante Paasshoot: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

De Amerikaanse actrice Carmen Electra heeft een gewaagde fotoshoot achter de rug. “De mooiste vrouw ter wereld!”, reageren haar volgers.

Dubbel feest voor Carmen Electra! Zondag mocht ze haar 53ste verjaardag én Pasen vieren. Dat deed ze in stijl door in Paasthema te poseren, maar wel op haar eigen, gedurfde manier. Zo straalt de actrice – bekend van onder meer ‘Baywatch’ en ‘Scary Movie’ – in een korset en draagt ze zelfs konijnenoren.

Knappe verschijning

De lovende reacties lieten niet lang op zich wachten. “Gelukkige verjaardag en zalig Pasen!”, “Het mooiste paashaasje ooit”, “Zo knap als altijd! Wat een verschijning”, “De mooiste vrouw ter wereld!”, en “Adembenemend mooi!”, aldus haar fans.

Foto: Shutterstock