Zangeres Natalia ontspant in bikini: “Zeer mooie foto’s!”

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook mooie vakantiefoto’s!

Dat vindt ook zangeres Natalia, als we haar Instagram-pagina mogen geloven. Met meer dan 369.000 volgers op het populaire sociale netwerk, deelt Natalia wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was dus ook recent niet anders. In onderstaand fotoalbum zien we plaatjes die gemaakt werden tijdens haar vakantie in Spanje. “Dankbaar voor weer een mooie vakantie met ons eigen gezinnetje… Het leven is beter samen ❤️🫶🏽”, voegt Natalia er zelf aan toe. Maar ook haar fans geven graag nog een woordje uitleg!

“Zalig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen. “Zalig”, klinkt het. “Geniet ervan”, gaat het verder. “Zeer mooie foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer vakantiefoto’s van Natalia te zien!