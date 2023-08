Vriendin van Viktor Verhulst poseert in lingerie: “Prachtig model!” (video)

Op Instagram pakt Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst, uit met enkele ‘achter de schermen’-beelden.

Met meer dan 186.000 volgers op het populaire sociale netwerk, deelt Sarah Puttemans wel vaker beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste. Zo zien we Sarah in lingerie poseren voor een fotoshoot. “Yesterday’s behind the shoot with my Etam (lingeriemerk, red.) family 🧘🏽‍♀️🌿”, voegt ze er zelf kort aan toe. Haar fans? Die willen ook gerust wat vertellen over wat ze gezien hebben.

“Prachtig model!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig model”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om zelf even een kijkje te nemen, denken we dan!