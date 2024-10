Natalia verbaast fans met opvallende outfit: “Prachtig!” (foto’s)

Natalia Druyts krijgt heel wat complimenten op haar look tijdens de uitreiking van de Radio2 Eregalerij. “Topmadam!”, bewonderen haar volgers haar.

Donderdagavond vond in het Kursaal in Oostende de 22ste editie van de Radio2 Eregalerij plaats. Centrale gast die in de bloemetjes werd gezet was Peter Vanlaet, maar drie nummers kregen een plekje in de Radio2 Eregalerij. ‘Enamorada’ van Belle Perez, ‘Twee meisjes’ van Raymond van het Groenewoud, en ‘I’ve only begun to fight’ van Natalia.

In de spotlights

De 43-jarige zangeres laat op Instagram weten dat ze erg blij is met de award. “Trots, vereerd en dankbaar tegelijkertijd”, klinkt het. Natalia trok overigens de aandacht met een straffe outfit. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram, waar haar volgers de superlatieven niet sparen. “Zo verdiend! Je zag er ook prachtig uit!”, “Gefeliciteerd! Het blijft dan ook een topnummer!”, “Wat een knappe outfit!”, “Topnummer van een topmadam”, en “Zo’n nummers worden nog zelden gemaakt”, wordt er onder meer gereageerd.

