Instagram doet moeilijk over deze paaldansfoto van ‘Dertigers’-actrice Sofie Joan Wouters: “Absurd!”

Sofie Joan Wouters, gekend uit de tv-serie ‘Dertigers’, is niet blij met wat Instagram recent gedaan heeft. En begrijpelijk!

Met de nodige regelmaat deelt de actrice namelijk nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk, waar ze zo’n goeie 2.450 volgers heeft. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. We zien Sofie Joan Wouters paaldansen. Leuk beeld, niets mis mee zou je denken. Maar daar dacht Instagram aanvankelijk toch even anders over, zo blijkt uit de ‘Instagram Stories’ van de actrice.

“Absurd!”

Sofie Joan kreeg namelijk meldingen van Instagram dat het beeld mogelijk ‘ongepast’ was. “Je bericht is mogelijk in strijd met onze richtlijnen inzake naaktbeelden of seksuele handelingen”, staat er te lezen. “Seriously?”, reageert de dame. “We hebben dit bericht gecontroleerd en het wordt niet meer lager in het overzicht weergegeven”, gaat het verder. “Absurd, deze foto wordt gecensureerd”, besluit de actrice nog. Inderdaad, heel absurd! Kijk maar:

Foto: Instagram Story @sofiejoan Foto: Instagram Story @sofiejoan

Foto: Instagram