Zangeres Angèle verbaast volgers met doorzichtige outfit: «We kunnen je borsten zien!» (foto)

De Brusselse zangeres Angèle heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze een opvallende outfit draagt. Dat lokt heel wat reacties uit…

De 26-jarige zangeres van onder meer ‘Balance ton quoi’ straalt op Instagram in een leren jasje met daaronder een kleurrijk bloesje. «It was more than ANY LAAAWS ALLOOOOOOWWW!», schrijft ze erbij, vermoedelijk verwijzend naar het feit dat haar bloesje doorschijnend is.

Veel reacties

Ze krijgt veel complimenten, maar sommige volgers wijzen haar op het feit dat ze wel héél veel laat zien. «Perfect», «Je ziet er fantastisch uit», en «Wat een prachtige outfit». Maar ook: «Heel doorschijnend! Je bent gewoonweg briljant», « Bedoel je dat er regels zijn rond het tonen van tepels op sociale media?», «We kunnen je borsten zien!», «Het is blijkbaar koud», «Een beetje doorzichtig wel…», klinkt het onder meer in de reacties.

