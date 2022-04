Madieke uit ‘De Bachelor’ openhartig: «Ik sta best voor veel open»

Madieke, die nog steeds in de running is in ‘De Bachelor’, blikt in een interview terug op haar romantische date met Fabrizio. «En nu vraag je je af of ik jaloers was op die anderen? Maar nee», klinkt het.

Met nog zes kandidaten die het hart van Fabrizio Tzinaridis proberen te veroveren, wordt het wel heel spannend in ‘De Bachelor’. Eén van die gelukkigen is Madieke, een 28-jarige sportcoach uit Nederland. Tijdens haar date met Fabrizio werd het wel héél gezellig. «Er hing meteen romantiek in de lucht. Het was leuk om hem eens voor mezelf te hebben. En ja, plots waren we aan het kussen. Het gebeurde als vanzelf. En het voelde goed, voor allebei. Ach, je denkt daar op zo’n moment niet over na», vertelt ze in TV Familie.

Jaloezie

Ze was, na Phaedra, Sanne en Margaux, al de vierde deelneemster waarmee Fabrizio kuste, maar dat deert haar niet. «En nu vraag je je af of ik jaloers was op die anderen? Maar nee. Ik wilde mijn eigen avontuur beleven en probeerde het allemaal wat los te laten. In tegenstelling tot andere meisjes wilde ik niet dat jaloezie me negatieve energie zou geven», klinkt het.

Geen profiteur

Ook is ze niet van mening dat Fabrizio geprofiteerd heeft van de situatie. «Absolut niet. Fabrizio is géén profiteur! Volgens mij heeft hij het zelfs heel goed aangepakt. Hij was op zoek naar de ultieme klik en durfde daar open over te communiceren. En ja, Fabrizio zit vol passie, hé. Logisch dus dat er dan al eens gekust wordt», zegt ze.

Persoonlijkheid

Op liefdesgebied heeft Madieke niet echt een type, zo weet ze uit ervaring. «Ik heb nog niet veel liefdes gehad. En die enkele waren vrij verschillend. Ik kan ook voor iemands persoonlijkheid vallen, vandaar. Ik sta best voor veel open», luidt het.

Afstand

Wie weet wordt zij wel de vriendin van de 29-jarige tattoo artist. Het feit dat hij een zoontje heeft en zo ver woont van haar neemt ze er graag bij. «Ja, hoor. Als het klikt, wil je alles voor die persoon betekenen. Ook afstand schrikt mij niet af. Ik woon in Zetten nabij Arnhem. De rit naar Fabrizio in Hasselt zou twee uur vergen. Geen probleem voor mij. Maar of dat ter zake doet, zal je in ‘De Bachelor’ moeten ontdekken», besluit ze.

‘De Bachelor’ is elke woensdag om 20.35u te bekijken op Play4.

