Natalia deelt laatste borstvoedingsfoto’s en is openhartig: “Een absolute mentale uitdaging!”

Op Instagram pakt Natalia uit met enkele borstvoedingsfoto’s én een aardig woordje uitleg.

“Dit zijn mijn laatste borstvoedingsfoto’s…”, opent de zangeres onderstaand bericht. “Het zit erop, een volgende fase is aangebroken. Hierin heb ik me ook weer laten leiden door Apollo (haar zoontje, red.) zelf. Gaandeweg had hij niet genoeg meer aan mama’s melk. 🤷🏽‍♀️ Mijn zoon gaat een reus worden, de schrokop 😎”, gaat Natalia verder.

“Een absolute mentale uitdaging!”

“Ik ben wel trots op mezelf om het bijna 7 maanden te hebben volgehouden… but it was a bumpy ride this time. Drie keer de productie gekelderd door de lange dagen tijdens het werk, maar toch terug op gang gekregen. Twee keer willen stoppen, maar toch maar doorgegaan en alles gegeven”, vertelt ze aan haar fans. “En mijn zoon was een pro! Zijn ‘latch’ was meteen spot-on! Maar dus, tijd om verder te gaan. Dankbaarheid voel ik, en blij voor hoe alles gelopen is. Het is een absolute mentale uitdaging, die borstvoeding… Aan alle ladies die het moeilijk hebben om ‘los te laten’: be strong, you can do it“, besluit Natalia. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om alle foto’s te zien:

Foto: Instagram