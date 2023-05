Waarom deze truc van Pedro Pascal werkt tegen angst

Pedro Pascal, de man van het uur, de maand en het jaar op het internet, heeft een techniek om met sociale angst om te gaan die we allemaal zouden moeten proberen.

Pedro, 48, onthulde zijn subtiele techniek tijdens een ontroerend moment met zijn The Last of Us-collega Bella Ramsey, 19, op de rode loper. Tijdens een evenement ter ere van de razend populaire apocalyps show, hield Pedro de palm van zijn hand tegen zijn hart.

In een lief filmpje vraagt Bella waarom hij dat doet. «Ik doe het, weet je waarom?» antwoordde hij. «Omdat ik mijn angst hier leg.»

Compassie voor jezelf

James Milford, hoofd gedragswetenschappen bij Wellbeing Partners, geeft sessies en cursussen voor angstbeheersing. Hij zegt dat, hoewel je misschien niet op de rode loper wordt gefotografeerd, sociale angst nog steeds ongelooflijk overweldigend kan zijn.

Waarom is een hand op het hart dan zo geruststellend? Een manier vinden om zowel de kwetsbaarheid te erkennen als jezelf te steunen is de sleutel – «precies wat Pedro Pascal hier doet», legt Milford uit. «De hand over het hart is de angst toelaten, niet zien als een vijand die je moet verslaan, en het is ook een fysieke manifestatie van steun.»

Knuffel voor jezelf

«Onderzoek naar dergelijke compassievolle gebaren heeft aangetoond dat het gevoelens van steun, zorg en veerkracht kan stimuleren.» Uit deze studie uit 2021 bleek dat zelfcompassie het cortisol kan verlagen – een hormoon dat verhoogd is als we ons angstig voelen – en als buffer tegen stress werkt.

Net zoals een knuffel van iemand anders je kan helpen je beter te voelen, kunnen compassievolle gebaren naar jezelf je helpen kalm te blijven wanneer sociale angst toeslaat. Hier zijn Milfords top drie manieren om jezelf te steunen bij sociale angst als die de kop opsteekt.

Aardingsvoorwerp

Heb een voorwerp dat je bij je kunt dragen en wanneer je je angstig voelt, pak het op en speel ermee. De aandacht richten op de fysieke eigenschappen van het voorwerp helpt onze aandacht te ‘aarden’ in iets dat minder uitlokt, waardoor de angst vermindert.

Bewust ademen

Bewust ademen betekent eenvoudigweg je aandacht richten op de stroom van de ademhaling. Het helpt de ‘vecht of vlucht’ reactie af te remmen en bevordert de kalmerende ‘rust en vertering’ reactie die nodig is om angst te kalmeren.

Medelevende aanraking

Net als Pedro’s gebaar combineert deze eenvoudige oefening bewust ademen en aarden door de hand op het hart (of de buik) te leggen en door de angstige sensaties heen te ademen.

Lees ook

gwyneth-paltrow-openhartig-over-seks-met-bekende-hollywoodacteurs-technisch-uitm

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/selfcare/waarom-deze-truc-van-pedro-pascal-werkt-tegen-angst