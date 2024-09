Rita Ora pakt uit met bikinifoto’s: “Wow, wat een lichaam!”

De Kosovaars-Britse zangeres Rita Ora wordt overladen met complimenten op een reeks bikinifoto’s die ze deelde. “Mooi en sexy”, is de algemene teneur in de reacties.

Rita Ora heeft de afgelopen weken genoten van heel wat zon, zee en strand. De 33-jarige zangeres van onder meer ‘Hot right now’ en ‘Ritual’ postte op Instagram een overzicht van die ontspannende periode. Zo nam ze onder meer een verfrissende duik in de diepblauwe zee en zonde ze in bikini op een jacht.

Godin

“Hoe kan ik de afgelopen maand in één bericht omschrijven? En hoe kan je meer dan tien foto’s in één post weergeven? Dit is heel goed nieuws voor mij”, knipoogt ze op Instagram, waar haar meer dan 16 miljoen volgers alleen maar lovend reageren. “Je ziet er onvoorstelbaar knap uit”, “Mooi en sexy”, “Wow, wat een lichaam!”, “Godin”, en “Een van de knapste vrouwen ter wereld”, klinkt het onder meer in de vele reacties.

Foto: Instagram